القبض على سائق تخصص في سرقة السيارات بمدينة السلام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهوها فى مكافحة جرائم سرقة السيارات ، حيث تمكن رجال الأمن باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من القبض علي سائق تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك".





وكان العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي إخطارا من قسم السلام أول يفيد أنه أثناء مرور قيام قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة السلام أول بالمرور لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط سائق- مقيم بمحافظة الدقهلية "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة "ولا يحمل ثمة تراخيص" وبحوزته (بنسة ، مفك).





بمناقشته عن مصدر السيارة إعترف أمام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بسرقتها بأسلوب "كسر الزجاج، وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها بدائرة القسم وأمكن التوصل للمجنى عليه مالك السيارة وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ.





وبتطوير مناقشة المتهم واعترف بارتكابه عدد 3 حوادث سرقة سيارة بذات الأسلوب.





تم بإرشاده ضبط سيارتين وجهاز كاسيت مستولى عليهم بمكان إخفائهم بمحافظة القليوبية ، كما تم بإرشاده ضبط لوحات معدنية إحداها مبلغ بسرقتها ، وأقر بسرقتهما بقصد تثبيتهما على السيارتين المستولى عليهما لإخفاء معالمهما.





بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات والمضبوطات وإتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.