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رياضة

تعافي نجم الفريق.. نبأ سار للجماهير من مران الأهلي

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:46 ص
مران الأهلي
مران الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
منح الجهاز الطبي بالأهلي الضوء الأخضر لطاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر بالعودة للتدريبات الجماعية مع الفريق الأحمر اليوم.

وتعافى طاهر من الإصابة بكدمة في الضلوع تعرض لها في مواجهة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري تسببت في غيابه عن لقاء الفريق الماضي أمام وادي دجلة ببطولة الدوري.

وخضع طاهر لبرنامج تأهيلي على مدار الأسبوع الماضي وبات جاهزا لخوض التدريبات الجماعية بينما يتوقف انضمامه لقائمة الفريق أمام سونيديب غدا للمدير الفني بيتسو موسيماني ومدى جاهزيته البدنية.

ويختتم الأهلي استعداداته مساء اليوم لخوض لقاء سونيديب غدا الثلاثاء في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز بهدف دون رد في مواجهة الذهاب بالنيجر سجله المالي ديانج.
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