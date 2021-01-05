برلماني يطالب النواب الجدد باستكمال إصدار القوانين الهامة ودعم الدور الرقابي





قال النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن برلمان 2015 أنجز إنجازات ضخمة فى المجال التشريعى من خلال إصدار عدد كبير من القوانين الهامة.





وطالب عيسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" نواب البرلمان القادم أن يستكملوا إصدار القوانين الهامة وأن يدعموا الدور الرقابى ، وان يقوم كل نائب بالإضطلاع على القوانين التى صدرت فى لجنته خلال السنوات الماضية لكى يستوعبها ويستكملها.





وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن البرلمان القادم عليه التفاعل مع الحكومة ، خاصه وأنه سيكون عليه عبء ضخم فى إصدار التشريعات ، إلا انه سيتعاون مع مجلس الشيوخ والذى سيساعده على العمل بكفاءة.



