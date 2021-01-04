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محافظات

زراعة الشرقية تنفذ يوم حقل إرشادي عن محصول القمح بـ صان الحجر

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

 

ومن جانبه أشار المهندس علي لاشين وكيل وزاره الزراعة إلي قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ يوم حقل إرشادي مزروع بمحصول القمح صنف مصر 2 وعلى مساحة فدان بناحية صان القبلية التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر ، وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية في حضور الأستاذ الدكتور عبد الله سويلم رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ومهندسي الإرشاد بإدارة صان الحجر الزراعية واخصائي القمح بالمحافظة وعدد من المزارعين.


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أضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية  بصفة مستمرة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وذلك بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وبحضور عدد من المزارعين بهدف توعيتهم بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية والتعريف بطرق حمايتها من الآفات الضارة وطرق الفحص المستمر للزراعات، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الشتوية والرد على استفسارات المزارعين.

 

وعلى جانب آخر فقد أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

 

أكد المحافظ على تعليمات الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ علي حقوق المواطنين الاستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 وخلال شهر ديسمبر الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية وأسفرت الجهود المبذولة عن الآتي:


في مجال الطب البيطري 

تم تحرير محضر رقم 3692 جنح أ د ط مركز كفر صقر ضد صاحب مصنع للمجمدات وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات وتم التحفظ على 20 شيكارة دقيق فاخر × 50 كجم بوزن 1 طن ، و25 كرتونة عجينة سمبوسة × 20 كيسا وتم تحرير محضر ضد صاحب معرض للأدوية البيطرية وبشارع الجمهورية – حي السلام – كفر صقر، وذلك لعدم وجود تراخيص وحيازة أدوية بيطرية مجهولة المصدر وبدون مستندات وتم التحفظ على 14 عبوة منتهية الصلاحية و24 عبوة بدون مستندات وتم تحرير محضر ضد صاحب معرض للأدوية البيطرية الكائن بتليجة – كفر صقر وذلك لعدم وجود تراخيص وحيازة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بدون مستندات وتم التحفظ على 276 عبوة مجهولة المصدر وبدون مستندات و18 عبوة منتهية الصلاحية.

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