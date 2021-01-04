خلال جولة ميدانية.. محافظ كفر الشيخ يقرر تحويل شارع 21 لاتجاهين وغلق 5 مقاهي ومطاعم.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، منطقة غرب مدينة كفر الشيخ؛ لمتابعة والتأكد من تطبيق وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقرر محافظ كفر الشيخ ، تحويل شارع" 21 " بالمنطقة الصناعية إلى محور مروري باتجاهين بدلًا من اتجاه واحد، بالإضافة إلى إقامة جزيرة وسطى وتشجيرها، لتيسير وتسهيل الحركة المرورية بالشارع، موجهًا بازالة كافة التعديات، وربط محور 21 غرب المدينة ببقية المحاور.





جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من قيادات إدارة مرور كفر الشيخ.





كما قرر محافظ كفر الشيخ، غلق مقهيين و3 مطاعم لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وعدم ارتداء الكمامات بالإضافة إلي زيادة استيعاب المقاهي عن 50%، مما أدى للزحام والتكدس بها.





كما وجه المحافظ بالإكتفاء بغلق المطاعم لمدة أسبوع فقط دون تغريمهم الغرامة المالية وقدرها 4 آلاف جنيه ، وفي حين تكرار المخالفة تغلق المطاعم لمدة شهر مع تطبيق الغرامة.





وشدد محافظ كفر الشيخ خلال جولته على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذر أصحاب المقاهي والمحال من غلق محالهم ومقاهيهم لمدد أخرى في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، مشيدًا بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات ،حفاظا على صحة المواطنين ، ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأسرته .





كما تفقد محافظ كفرالشيخ، محور " سعد زغلول " غرب مدينة كفر الشيخ، ووجه بإجراء بعض التعديلات، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية بالمدينة.





كما شملت الجولة، تفقد محافظ كفر الشيخ المنطقة المقابلة لحديقة صنعاء ، وشارع الجامعة موجهًا بإزالة كافة الإشغالات.