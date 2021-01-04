غلق وتشميع 29 مركزا للدروس الخصوصية ومحال تجارية مخالفة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه حملات متنوعة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات التعليميه أسفرت عن الآتي:-

- رفع 236 حالة إشغال طريق وغلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية بشارع مدرسة الفكرية وشارع بنك فيصل وخلف المحافظة بمدينة دمنهور.

- رفع 261 حالة إشغال وضبط وتشميع 18 مركز تعليمي وتحرير 9 محاضر ضد مقاهي والتحفظ على 73 شيشة وتحرير 9 محاضر تنوعت ما بين محاضر بيئة غلق محلات بكفر الدوار.

- غلق 4 مقار للدروس الخصوصيه ورفع 23 حاله إشغال متحرك بنطاق مركز ومدينة المحمودية

- غلق وتشميع 7 مقاهي ومحال تجاريه مخالفة بايتاي البارود.

يذكر أن أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكله قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بمدينة دمنهور، ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.

وتنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م بتشکيل لجنة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن غلق ٧ مراكز للدروس الخصوصية بشارع مدرسة الفكرية وشارع بنك فيصل وخلف المحافظة، وقامت اللجنة بإتخاذ الإجراءات القانونية تمت الحملة بالتنسيق مع الرقابه والمتابعة بالوحدة المحلية والرخص والمحلات وإدارة شئون البيئة .

ويذكر أن أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكله قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز ( شبراخيت - ايتاى البارود - الرحمانية - كفر الدوار - التحرير - الدلنجات - مركز وبندر كفرالدوار - أبو حمص )، ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.

وتنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م بتشکيل لجنة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن المرور علي الآتي :-

- تم المرور في إدارة شبراخيت على أماكن تجمع الدروس الخصوصية بمدينة شبراخيت وقد اسفر المرور عن إغلاق مركزين للدروس الخصوصية وتم التحفظ على الكراسي والديسكات بمعرفة مجلس مدينة شبراخيت.

- تم المرور من إدارة إتياي البارود على مقار الدروس الخصوصية بغرب المدينة وفراولو وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

- تم المرور من إدارة الرحمانية على مقرات الدروس الخصوصية الخاصة بمحطة الرحمانية وقرية كفر غنيم وتبين أن جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة

- تم المرور من إدارة بندر كفر الدوار علي مقرات الدروس الخصوصية بنطاق البيضا وتم غلق وتشميع 7 مقرات وسناتر للدروس

- تم المرور من إدارة التحرير على مراكز الدروس الخصوصية وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

- تم المرور من إدارة الدلنجات على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات بحى هندى ووجدت المقرات مغلقة وبقرية المسين وجد مقر واحد لمعلم لغة عربية خارج التربية والتعليم وتم الغلق والتشميع وباقى المقرات الاخرى للدروس الخصوصية جميعها مغلقة.

- تم المرور من إدارة مركز كفرالدوار علي المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية وعددها 5 بنطاق قرية السبعين بمجلس قرية كوم اشو وتم الغلق والتشميع.

- تم المرور من إدارة أبوحمص وجد مقر للدروس الخصوصية بأرض الصلاح و تم غلق المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم ضبط مدرسين يقومان بإعطاء دروس بعمارة تحت الإنشاء وتم غلق المقرات وأخذ الإجراءات اللازمة وأخذ اقرارات عليهم بعدم اعطاء دروس مرة أخرى.

ويذكر أن نفذت إدارة الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة، برئاسة عمر لبيب، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة عادل عبد الكريم، وإدارة بندر دمنهور التعليمية برئاسة الدكتور خالد الصماد، حملة للمرور على مقار الدروس الخصوصيه.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد،وتنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م بتشکيل لجنة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 9 مراكز بمناطق مشتل كرم وشارع طور سيناء و أرض ادمون وخلف الرقم القومي ونقابه المهندسين وشركه الاتصالات.

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