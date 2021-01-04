نظمها صندوق تحيا مصر.. تامر بشير يكشف كواليس أكبر قافلة إنسانية في العالم

كشف الإعلامي وسائق الراليات، تامر بشير، عن كواليس أكبر قافلة إنسانية فى العالم والتى دخلت موسوعى جينيس التى نظمها صندوق تحيا مصر، مشيرا إلي أن الصندوق دائما ما يكون لديه أفكار مختلفة ويبحث دائما عن الشيء المثالى".





وأضاف "بشير" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه شارك مع الصندوق فى أشياء واحتفالات كثيرة، وبالصدفة علم

أن صندوق تحيا مصر سيدخل موسوعة جينيس بثلاث أرقام قياسية، لافتا: "هم اللى كلمونى، وبشكرهم جدا على الثقة دى"، حيث أنها ليست المرة الأولى لينضم إلى موسوعة جينيس فشارك معهم فى رفع علم مصر من على أعلى قمة فى مصر بسيناء عام 2014.





وأكد أنه تفاجأ بالبداية من عدد السيارات الموجودة والتى سيتم نقل القافلة إليها، متابعا: "الحماس اللى كان موجود من كل القائمين مع صندوق تحيا مصر هو اللى خلانى مش حاسس أن الموضوع فيه صعوبة".





وأشار إلى أن عدد السيارات بالقافلة كان 480 تحمل معونات غذائية، مضيفا إلى أن قيادة سيارات النقل بالحمولات التى بها مختلفة كثيرة وأصعب بكثير، فكانت تحتاج إلى وقت كبير للتنظيم.



