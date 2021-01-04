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اقتصاد

اقتصاد سوريا.. تنفيذ خطة زراعة القمح في حمص بالكامل

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:01 م
تنفيذ خطة زراعة القمح
تنفيذ خطة زراعة القمح في حمص بالكامل
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قسم الاقتصاد
وصلت المساحات المزروعة بالقمح المروي في حمص السورية منذ بداية الموسم الزراعي الحالي وحتى الآن أكثر من 17861 هكتارًا بنسبة تنفيذ تجاوزت المئة بالمئة وبالقمح البعل أكثر من 24132 هكتارًا بنسبة تنفيذ مئة بالمئة.

وأكد مدير الزراعة المهندس نزيه الرفاعي في تصريح عبر وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن المساحة المزروعة بالشعير المروي بلغت 388 هكتاراًا بنسبة تنفيذ 72 بالمئة وبالشعير البعل 37000 هكتار بنسبة تنفيذ 80 بالمئة والفول الحب البعل 357 هكتارًا بنسبة تنفيذ 97 بالمئة والفول الحب المروي 459 هكتارًا بنسبة تنفيذ 98 بالمئة.

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وأوضح الرفاعي أن المساحات المزروعة بالعدس البعل بلغت 148 ونصف هكتار والبازلاء الحب المروية أكثر من 530 هكتارًا والحمص البعل أكثر من 210 هكتارات والبيقية الحب البعل 383 ونصف هكتار والبيقية الرعوية البعل 144 هكتارًا والبيقية الرعوية المروية 90 هكتارًا والجلبانة البعل 1920 هكتارًا والكرسنة البعل 220 هكتارًا واليانسون المروي 313 هكتارًا.

وتتضمن خطة مديرية الزراعة في حمص للموسم الحالي على مستوى المناطق زراعة 41 ألفًا و 982 هكتارًا بالقمح منها 24 ألفًا و132 هكتارًا للمساحات البعلية والباقية للمروية.
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