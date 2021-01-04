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أخبار العالم

بريطانيا ترفض تسليم مؤسس ويكيليكس إلى الولايات المتحدة

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:19 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الأثنين، حكمًا برفض تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة ليواجه اتهامات بالتجسس.

 ويواجه أسانج 18 تهمة، منها التجسس والقرصنة،  يمكن أن تزج به في السجن في الولايات المتحدة لمدة 175 عامًا حال الإدانة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

واتهمت واشنطن أسانج بانتهاك قانون التجسس عبر التآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينغ لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010. والتي تتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان.

ومن المتوقع تقديم استئناف بغض النظر عن الحكم، مما يعني أنه يمكن النظر في القضية في نهاية المطاف في المحكمة العليا البريطانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بفرنسا.




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