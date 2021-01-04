كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع بطلقات نارية في أسيوط





كان مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط تلقي بلاغا بمقتل أحد الأشخاص بأحد الطرق بدائرة المركز.





وبالفحص تبين مقتل (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة ، وتبين وجود خلافات جيرة بينه وبين 3 أشخاص (سائق، عاملى زراعة) وأنهم وراء إرتكاب الواقعة.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من مرتكبي الواقعة وبحوزتهما (2 بندقية آلية).





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.