محافظ كفر الشيخ: تلقينا 112 ألفًا و748 طلب تصالح بإجمالي مبالغ 509 ملايين جنيه

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 112 ألفًا و748 طلب تصالح، بقيمة 509 ملايين و306 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.





وفي سياق آخر، أكد محافظ كفر الشيخ، على جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوي الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.





يأتي هذا طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتكلفة استثمارية 11 مليونًا و534 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.