محافظ قنا: لدينا 37 حالة إصابة بفيروس كورونا فقط.. فيديو

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المحافظة بالمستشفيات لا يتعدى الـ37 حالة إصابة فقط، منهم 3 على أجهزة التنفس الصناعي فيما عدا ذلك الجميع حالتهم مستقرة.





وأضاف محافظ قنا خلال حديثه ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " ام بي سي مصر"، أن الجميع بالمحافظة ملتزمين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كل نواحى المحافظة ملتزمة بالتطهير واغلاق أماكن التجمعات والاحتفالات للحد من انتشار فيروس كورونا.





وتابع أن كافة المواطنين لديهم وعى كافة للحد من انتشار فيروس كوورنا ويرتدون بالكمامات والبعد الاجتماعى، والتطهير بشكل مستمر لذلك لا يتم تسجيل حالات اصابة كبيرة بين المواطنين.





وأوضح أن المجتمع المدنى يشارك بفاعلية قوية وهذا من أساس النجاح للمحافظة فى الحد من انتشار كورونا وعدم تسجيل أعداد إصابة بفيروس كورونا كبيرة.



