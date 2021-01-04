بعد 17 عاما من التبني .. أب وأم يكتشفان كارثة في أوراق ابنهما





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الأب و لأم كانا يعانيان من العقم منذ أكثر من 20 عاما، و قررا في النهاية تبني طفل وتربيته في كنفهما.





تبنى الأبوان طفلا من اب و ام و أقنعا أسرته انه سيعاملانه بطريقة حسنة و بالفعل أقتنع والدا الطفل وتركاه يرحل معهما و هو بعمر الشهرين و تربى في رعاية الأب و الأم المصابين بالعقم.





شعر الأب بالحرج عندما بدأ الطفل يكبر و لم يتعلم اللغة الصينية التي في الأساس اللغة الرسمية للبلدة التي ولد فيها مع والدته و والده الأساسيين ،ـ فقام بإرساله إلى معلم للغة الصينية و بعد سنوات من التعليم أجادها ببراعة.





اكتشف الأب بعد 17 عاما، من التبني أن الطفل الذي تبناه كوري و ليس صينيا ، و ذلك بعد أن فحص أوراقه و تأكد أن جنسيته في شهادة ميلاده القديمة كورية .

أصيب زوجان بصدمة بعد أن اكتشفا ثغرة في أوراق الطفل الذي تبنياه منذ 17 عاما، وشعرا بالحرج الشديد تجاه الطفل و تسببت الثغرة في إلحاق ضرر نفسي بالغ للطفل بعد ان علم بالحقيقة.