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رياضة

علي غزال نجم سموحة يعلن تعافيه من كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:39 م
على غزال لاعب سموحة
على غزال لاعب سموحة
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عمرو الحلوانى

أعلن على غزال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية.


ونشر على غزال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة قائلا : " "الحمد لله سلبي كورونا".

وغاب على غزال عن آخر مباراتين للفريق السكندرى أمام الزمالك وسيراميكا كليوباترا بسبب إصابته بكورونا ، وأصبح جاهزا الآن للمشاركة فى تدريبات فريقه بشكل طبيعى بعد تعافيه .


ويواصل فريق سموحة استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز .


يذكر أن على غزال انضم إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ونجح اللاعب فى الظهور بمستوى جيد خلال اللقاءات التى خاضها مع الفريق حتى الآن بمسابقة الدوري .

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