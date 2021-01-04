في ذكرى اغتياله.. فيلق القدس الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة قاسم سليماني ببشار الأسد وحزب الله

كشفت قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الأحد، عن تفاصيل جديدة حول مقتل قائدها السابق، قاسم سليماني، في يناير الماضي، إثر استهدافه بطائرة مسيرة أمريكية في العراق.





وقال قائد القوات الحالي، محمد حجازي، في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية، إن "إيران لا تتدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة، وتساعد من يطلب منها المساعدة، ولم تتدخل، ولن تتدخل في أي بلد وأي دولة، إلا إذا طلب منها ذلك".





وأضاف: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنى شخصيًا عملية اغتيال سليماني، وأعلن ذلك بأنه أمر ونفّذ، لم يبقَ أي شك في ذلك. أما مَن كانت لديه يد في هذا العمل الإجرامي، فنعم لدينا معلومات عن ذلك، ولا توجد مصلحة في الحديث عنها الآن".





وتابع: "طريقة تفكير سليماني وحزب الله مشتركة وهدفهما واحد. هذا الأمر يقرب ما بين الأشخاص، خصوصًا أنهما عملا معًا فترة طويلة، وكانا معًا في حرب يوليو 2006، وقبلها وبعدها".





واستطرد قائلًا: "يكفي أن تتابع تقارير الخبراء الإسرائيليين وتحليلاتهم كي تدرك عمق الخوف الذي يعيشونه بسبب قوة المقاومة وصواريخها الدقيقة"، معتبرًا أن "الاحتلال يخشى وصول هذه الصواريخ إلى حزب الله، لكن كما سمعتم على لسان حسن نصر الله الذي قال إنها وصلت وإنهم يملكونها".





وقال حجازي "نحن نعرف أن نصر الله رجل صادق ولا يتحدث بكلام إعلامي ودعائي، عندما يقول إنها وصلت إلى أيدينا، إذًا هذا مؤكد"، مشيرًا إلى أن "عددها أكبر مما يتصوره العدو". وقال إن "المقاومة اليوم لديها إمكانات جيدة جدًا، وإذا ارتكب العدو أي حماقة، فمن المؤكد أنه سيندم عليها".





وكشف حجازي أن "مزاعم الإسرائيليين بالضربات التي يدعون أنهم وجهوها إلينا في ساحات مختلفة، فإن عددًا كبيرًا منها كذب وكلام دعائي، ومكتبنا الاستشاري في سوريا ردّ مرارا على هذه الأكاذيب ونفاها".





وخلال المواجهات، لفت حجازي إلى أن "قاسم سليماني كان يذهب ليشاهد بنفسه ويطابق ما يراه مع المعلومات والتقارير التي كانت تقدَّم إليه، وطريقته وأسلوبه هذان جعلا منه مطّلعًا دقيقًا على الميدان"، موضحا أنه "عندما كان يجلس مع الرئيس بشار الأسد ليتحدث معه عن جبهات متعددة، كان لديه الكثير ليقوله له، وكانت لديه المعلومات الدقيقة".



