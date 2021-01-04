أستاذ اقتصاد: مشروعات الإسكان أحد عوامل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مشروعات العمران والاسكان الاجتماعي ستصب في مصلحة الاقتصاد المصري من أكثر من زاوية، لافتا الي ان الزاوية الاولى والاهم هي انها تستوعب كميات كبيرة من العمالة لان هذه طبيعتها فهي من المشروعات كثيفة العمالة.





وتابع الدكتور محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن مشروعات الإسكان هي احد عوامل جذب الاستثمار سواء محليا او اجنبيا مباشرا، لان وجود هذه المجتمعات والمشروعات العمرانية يستتبعه مشروعات خاصة بالبنية التحتية والطرق والصرف والمياه، فكل هذه الامور ان استقرت بشكل منتظم ستوفر مناخ مناسب جدا لعملية الاستثمار.





واوضح ان مثل هذا النوع من المشروعات ايضا يحافظ على سعر صرف العملة بزيادة المعروض من العملات الاجنبية، وهذا لان جزء من هذه المشروعات يسدد بالدولار، بالاضافة الي ان مشروعات العمران والاسكان وصلت الي 414 ألف وحدة سكنية، بتكلفة وصلت الي 51 مليار دولار لمحدودي الدخل على مختلف المحافظات، منوها ان 38% من هذه المشروعات موزعة على المحافظات المصرية المختلفة.





واشار الي ان ما تقوم به الدولة من مشروعات عمرانية متكاملة بأعلى المعايير تواكب الزيادة السكنية، وانها لها دلالة على حالة الانتقال من النمو الاقتصادي الي حالة التنمية الاقتصادية، الي جانب انها دحضت فكرة ان برنامج الاصلاح الاقتصادي كان مفروض على مصر من صندوق النقد الدولي.