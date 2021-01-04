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ديني

المشرف على مستشفيات الأزهر: التباعد والكمامة يقللان من الإصابة بفيروس كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:44 م
صدى البلد
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محمد شحتة
شدد الدكتور محمود صديق، المشرف العام على مستشفيات جامعة الأزهر، على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة كورونا ، منوهًا بأن التباعد وإن كان فيه قسوة بين أفراد العائلة، خاصة بين الآباء والأبناء، إلا أن فيه الرحمة والوقاية كونه يعمل على التقليل من الإصابة بالفيروس. 

وقال صديق، في رسالة مصورة، إنه في هذه الفترة تنتشر أعراض مرضية نتيجة لبدء فصل الشتاء، لافتًا إلى وجود تشابه بين فيروس كورونا والبرد. 

وأشار إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الناس عرضة للفيروس، نظرًا لضعف مناعتهم، وهو ما يستوجب الحفاظ عليهم، وحثهم على التمسك بأسباب الوقاية من تباعد واستخدام الكمامات الواقية والالتزام بالعزل حال تطَلُّب بذلك.
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