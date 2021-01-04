ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دبي تبدأ تطعيم موظفي الحكومة من خط الدفاع الأول بلقاح كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:45 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
بدأت هيئة الصحة بدبي، اليوم الاثنين، استقبال الفئات المستهدفة من التطعيم بلقاح "فايزر- بايونتيك"، المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، استقبلت الهيئة فئتي المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية في الدوائر الحكومية بدبي، وفقًا لما أعلنته الدكتورة فريدة الخاجة رئيس اللجنة التوجيهية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وكانت هيئة الصحة بدبي تواصلت في وقت سابق مع الجهات المعنية في الدوائر لإعداد قوائم الموظفين المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية التي يواجه الموظفون الجمهور فيها بشكل مباشر.

وأكدت الخاجة أن هيئة الصحة بدبي حرصت على توفير أعلى درجات الأمن الصحي للمجتمع منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى اليوم، لافتة إلى أن جميع الجهود المبذولة من كل الأطراف والجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة، تمثل رسالة نبيلة يحملها العاملون في القطاع الصحي ومعهم في خط الدفاع الأول جميع المنتسبين للقطاعات الأمنية والشرطية والخدمية والاجتماعية وكذلك المتطوعين والداعمين، وكل من شكل بإسهاماته خط الدفاع الأول في وجه هذه الجائحة غير المسبوقة في تاريخ البشرية.


وسجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع، اليوم الاثنين، تسجيل 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد إجراء 116,687 فحصًا جديدًا.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد  214,732 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 682 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإمارات تسجل 1.234 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الإمارات تسجل 1146 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

بعد إجراء أكثر من 128 ألف فحص.. الإمارات تسجل 1171 إصابة جديدة بـ كورونا

دبي تبدأ التطعيم ضد كورونا.. وهؤلاء أول من تلقوا لقاح فايزر | شاهد

إجراءات متميزة ومبتكرة.. إشادة دولية بصحة دبي بشأن مكافحة كورونا

صحة دبي تبدأ أضخم حملة تطعيم ضد كورونا في المنطقة

ترشيحاتنا

بعد الصورة الأخيرة.. إطلالات رومانسية مثيرة تجمع ياسمين صبري بزوجها

أمن الشرقية يستدعي مصور فيديو مستشفى الحسينية لسؤاله

مطور لقاح أوكسفورد : طفرة مرعبة لفيروس كورونا قريبًا.. وهذا مكانها

مجدي عبد الغني يحصل على حكم بالبراءة في 3 قضايا ميراث .. صور

برشاقة لافتة.. آيتن عامر تتألق في أحدث ظهور

دبي تبدأ تطعيم موظفي الحكومة من خط الدفاع الأول بلقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تعلن عن خطتها لعام 2021 لإنتاج سيارات كهربائية جديدة .. صور

الدعم الحقيقي للتمريض.. هاني الناظر يناشد المصريين الالتزام بالإجراءات الإحترازية ضد كورونا

كيفية الحصول على فيتامين ( د ) بأمان من الشمس.. دراسة توضح