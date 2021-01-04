متجهة إلى ليبيا.. وصول أول سفينة تجارية إلى ميناء العريش البحري منذ عامين

شمال سيناء ، في بيان، الاثنين، أن ميناء العريش البحري يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا، مشيرا الى أن عام 2021 سيكون سعيدا على مصر وعلى شمال سيناء ، وأن المركب تقوم بنقل أول شحنة أسمنت صب ، ويتبعها مركبين آخرين لنقل الشحنات الأسمنتية خارج البلاد، على أن تتوالى الحركة التجارية للتصدير خارج البلاد لمختلف ثروات وموارد المحافظة من رمل زجاجي وملح وغيرهما.





وأكد المحافظ مجددا أن تشغيل ميناء العريش بعد تطويره يفتح آفاقا جديدة للتنمية بمحافظة

ودعا المحافظ رجال الأعمال والمصدرين المصريين والأجانب الى استخدام ميناء العريش البحرى فى التصدير الى الخارج وتعظيم الاستفادة من الحركة التجارية بين مصر ودول العالم من خلال ميناء العريش البحرى .

وبدوره .. أكد اللواء محمد شريف مدير ميناء العريش البحرى أن السفينة "نيو مون" والتى تحركت من ميناء الأسكندرية فى طريقها الى ليبيا عبر ميناء العريش البحرى .. حيث تقوم بتحميل ٣٠٠٠ طنا من الأسمنت السائب من العريش لإعادة اعمار ليبيا .. مشيرا الى أن السفينه بقيادة ربان مصرى وطاقم يضم ١٠ أفراد من بينهم ٧ مصريين و٣ سوريين .



وأضاف مدير ميناء العريش أن الميناء سيستقبل خلال الأسبوع القادم عدد ٥ سفن أخرى .. مؤكدا على أن إعادة افتتاح الميناء أمام حركة التصدير سيكون شريان حياة جديد لجميع أبناء محافظة شمال سيناء .



وأشار شريف أنه خلال توقف الميناء عن العمل قامت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بمجهود كبير فى تجهيز المخططات المطلوبة لتطوير وتحديث الميناء طبقا للدراسات الاقتصادية العالمية فى التشغيل ليكون ميناء عالميا على ساحل البحر المتوسط .

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وأشار الى أن ميناء العريش أصبح مؤهلا للتصدير الى مختلف دول العالم وخاصة أوربا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وافق على التعجيل بتطوير الميناء، حيث أن تطويره ورفع كفاءته جعله يضاهى الموانئ البحرية الأخرى على ساحل البحر الأبيض المتوسط .وأكد المحافظ مجددا أن تشغيل ميناء العريش بعد تطويره يفتح آفاقا جديدة للتنمية بمحافظة شمال سيناء ، وهو أمر ضرورى يصب فى مصلحة المحافظه ومصلحة مواطنيها وسيوفر العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشره .ودعا المحافظ رجال الأعمال والمصدرين المصريين والأجانب الى استخدام ميناء العريش البحرى فى التصدير الى الخارج وتعظيم الاستفادة من الحركة التجارية بين مصر ودول العالم من خلال ميناء العريش البحرى .وبدوره .. أكد اللواء محمد شريف مدير ميناء العريش البحرى أن السفينة "نيو مون" والتى تحركت من ميناء الأسكندرية فى طريقها الى ليبيا عبر ميناء العريش البحرى .. حيث تقوم بتحميل ٣٠٠٠ طنا من الأسمنت السائب من العريش لإعادة اعمار ليبيا .. مشيرا الى أن السفينه بقيادة ربان مصرى وطاقم يضم ١٠ أفراد من بينهم ٧ مصريين و٣ سوريين .وأضاف مدير ميناء العريش أن الميناء سيستقبل خلال الأسبوع القادم عدد ٥ سفن أخرى .. مؤكدا على أن إعادة افتتاح الميناء أمام حركة التصدير سيكون شريان حياة جديد لجميع أبناء محافظة شمال سيناء .وأشار شريف أنه خلال توقف الميناء عن العمل قامت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بمجهود كبير فى تجهيز المخططات المطلوبة لتطوير وتحديث الميناء طبقا للدراسات الاقتصادية العالمية فى التشغيل ليكون ميناء عالميا على ساحل البحر المتوسط .اقرا ايضا: