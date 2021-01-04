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برلمان

تجار موت.. صحة البرلمان تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على محتكري أنابيب الأكسجين

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:51 م
أنابيب الأكسجين
أنابيب الأكسجين
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معتز الخصوصى

وصف النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان المتاجرين  بأسطوانات الأكسجين لإستغلال أزمة كورونا بأنهم تجار موت.

وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : أنبوبة الأكسجين تساوى حياة ، وليس معقولا ان تكون سبب الازمة وان يكون هناك عرض وطلب على أنبوبة الأكسجين ، لأن التاجر يأخذها بسعر مناسب من المصنع ، وبالتالى فلايجب رفع سعرها.

وتابع وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: لابد أن تتدخل وزارة التموين مع العلاج الحر فى وزارة الصحة ويكون لهما دور فعال  فى حل هذه الأزمة ، مطالبا بتفعيل قانون الطوارئ على التجار المحتكرين ، لأنهم أكثر خطرا من الإرهابيي ويقتلون الكثيرون لمنعهم تداول سلعة حيوية.

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توافر مخزون كاف من غاز "الأكسجين الطبي" بجميع المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الدولة لا تألو جهدًا في الحفاظ على صحة المواطنين في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، سعي الدولة لتوفير مخزون كاف من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع كبرى شركات الغازات، والتي تقوم بإمداد المستشفيات بالأكسجين بشكل مستمر وتوفير مخزون استراتيجي كاف لتلبية جميع احتياجات القطاع الصحي خاصة لمرضى فيروس كورونا، كما تم زيادة عدد "تانكات" الأكسجين والاسطوانات بجميع المستشفيات، فضلًا عن القيام برفع كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات والصيانة الدورية لمنع حدوث أي أعطال أو تسريبات بأجهزة الغازات الطبية تؤثر على تلقي المرضى للخدمة الطبية.
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