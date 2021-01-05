عازر: وقائع تكفير المواطنين هدفها إشعال الفتنة وإسقاط الدولة

عبرت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن استيائها من كثرة وقائع الوصم بالإلحاد والكفر وانتهاك حرمة الخصوصية للأشخاص بعضهم البعض وتقمص دور الإله وذلك من خلال أحكامهم بأحقية دخول فئة أو شخص ما الجنة، وكأنهم أوصياء ورسل.





أكدت "عازر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لها دور بارز في تفاقم هذه السلوكيات وذلك بسبب منهجيتهم في نشر الفكر الظلامي المتطرف المخفي وراء ستار الدين والجهاد في سبيل الله، ولكن جوهر الأمور يتمحور حول الجانب السياسي وانتزاع السلطة بهذه الألاعيب التي باتت مكشوفة ومستهلكة بالنسبة للمصريين، مشيرة إلي أن هذه الأفكار تفوق خطورتها عن إرهاب التسليح والقتل.





وطالبت عضو مجلس النواب، بوضع نص تشريعي يشمل السجن المشدد والغرامة لكل من يخالف لوائح الدستور والعرف وذلك حفاظا علي تلاحم وترابط الشعب، لافتة إلى أن الدولة أحرزت أهدافا عظيمة في دعم مجال حقوق الإنسان حيث شهد هذا المجال طفرة فريدة من نوعها منذ تولي الرئيس السيسي مهام القيادة والإصلاح.





وناشدت النائبة، بضرورة تشديد الرقابة علي الخطاب الديني وتناول الإعلام لظاهرة التكفير وذلك لتوعية الجمهور بمخاطرها وأهدافها، فضلا عن دمج هذه الإرشادات بالمناهج الدراسية للطلاب وذلك للتنشئة الفكرية السليمة وإجهاض الأفكار المغلوطة.





وكان قد قال الكاتب حلمي النمنم، إن مجلس النواب الجديد مطالب بتشريع قانون يجرم تكفير أي مواطن، خاصة أن الدستور يؤكد حرية العقيدة رغم أنه دينه الإسلام.





وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن من يعلن عن إلحاده حسابه عند الله سبحانه وتعالى، لكن من يسيء للأديان يطبق عليه حكم ازدراء الأديان.





وأشار إلى أن مؤسسات الإعلام هي المسؤول الأول عن صناعة الوعي، لأنه متاح لها الانتشار بصورة واسعة، ويليها المؤسسات التعليمية والثقافية، وأيضًا المؤسسات الدينية.





وأوضح أن قول الحقيقة له ثمن، وينبغي أن يكون الكل على استعداد أن يدفع هذا الثمن، ولابد أن يكون الناس لديها استعداد بتحمل الثمن، متابعا: "هذا البلد رغم كل الظروف التي مرت به ليسقط ويتفتت واقف على رجله، ويبني ويكمل، لأن هناك جهود حقيقية تبذل من أبطال".





وأردف الكاتب حلمي النمنم، أن المعركة مستمرة مع الظلاميين وستطول، والواضح أن تغيير الإدارة الأمريكية أنعش هؤلاء الإرهابيين، وأطرافها موجودة خارج الدولة المصرية، خاصة أن الإخوان يجيدون اللعب تحت الأرض.