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حوادث

مصرع طالب صعقا بالكهرباء في إحدى قرى منية النصر

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:09 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقي طالب بالمرحلة الإعدادية في قرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه صعقا بالكهرباء، داخل منزله إثر ملامسة سلك عار، أثناء تغذية الطيور. 

وبحسب بيان، الإثنين، ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية ببلاغ لمركز شرطة منية النصر بمصرع أحمد السيد مجاهد، 12 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي، ادعاء حادث عرضي. 

وبسؤال والده، نفى وجود شبهة جنائية وقرر أنه أثناء وجود نجله في حجرة أسفل سلم "بئر السلم"، المنزل لإطعام الطيور، تلامست قدمه بسلك كهرباء عاري دون قصد منه، ما أدى إلى وفاته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة التصريح بالدفن بعد أن أكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة الصعق الكهربائي.
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