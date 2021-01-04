إصابات خطيرة لشخصين فى حادث دراجة بخارية بالمنزلة

أصيب شخصان بجروح خطيرة إثر اصطدام دراجتين بخاريتين معا بالطريق الواصل بين قريتي (السوة- الشبول) بمركز المنزلة بالدقهلية.





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بتلقي مركز شرطة المنزلة بلاغا من مستشفى المنزلة العام بوصول مصابين بادعاء حادث طريق.





وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من "إسلام محمد رشاد"، 23 عاما فلاح، ومصاب بجرح قطعي بالقدم اليسري واشتباه كسر بالعامود الفقري، وحسام عبدالحميد أحمد علي، 27 عاما فلاح ومصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ والصدر واشتباه كسر بعظام الجمجمة والقفص الصدري.





وبسؤال المصاب الأول قرر أنه أثناء قيادة لموتوسيكل بدون لوحات معدنية على الطريق الفرعي بين قريتي (الرسوة- الشبول) بدائرة مركز المنزلة، إختل توازنه واصطدم بالمواجهة بدراجة نارية قيادة المصاب الثاني مما أدى لحدوث إصابتهما.



