أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم، الإثنين، 4 يناير 2021، وفقًا لآخر تحديث فى بنك مصر.





واستقر سعر صرف الدولار خلال بختام اليوم الإثنين على سعر 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.





اسعار العملات الاجنبية في ختام اليوم





وسجل سعر اليورو 19.15 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.





سجل سعر الجنيه الإسترلينى 21.38 جنيه للشراء و 21.60 جنيه للبيع.





سجل الفرنك السويسرى 17.71جنيه للشراء و 17.93 جنيه للبيع .





سجلت كورنا سويدية 1.90 جنيه للشراء و1.93 جنيه للبيع .





أسعار العملات الآسيوية في ختام الإثنين





سجل الين يابانى نحو 15.16 جنيه للشراء و 15.35 جنيه للبيع.





وبلغ اليوان الصينى 2.40 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.