محافظ الدقهلية يطالب بتشغيل مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات في نهاية يناير

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بالدكتور أحمد حسن، والدكتور رمضان عوض الله، والمهندس عبده السيد، والمهندس حمزة يحيى، والدكتور احمد عبد العليم، ممثلى الهيئة العربية للتصنيع القائمة على تنفيذ مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات، وذلك بحضور المهندس عبده محمدين مدير عام إدارة البيئة والمخلفات الصلبة، والدكتور هدير فريد، مدير التخطيط والدعم الفنى بإدارة البيئة والمخلفات بالمحافظة.





وتابع المحافظ الأعمال الجارية بالمصنع ونسب التنفيذ، وطالب المحافظ بضرورة مضاعفة الجهد وزيادة حجم العاملين والفنين القائمين على التنفيذ لتكثيف الاعمال التزاما بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ليتم التشغيل التجريبى للمصنع فى نهاية يناير الجارى.



وأضاف المحافظ أنه يجرى حاليا الانتهاء من الأعمال المدنية والكهربائية بالموقع وأعمال تركيب المعدات التى اكتمل وصولها بالفعل للموقع.





وأوضح أن المصنع الجاري إنشاؤه بموقع سندوب يعد الأول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية حيث يحتوي على 2 خط فرز طاقة 40 طنا/ ساعة باجمالي 1200 طن يوميا، المصنع يقام على مساحة 18 فدانا بعد أن تم إخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) بإجمالي تراكمات 845 ألف طن تم نقلهم والتخلص الآمن منهم بالموقع المخصص لذلك.





وقال المحافظ إن التكلفة الإجمالية لإنشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب ما قيمته 317 مليون جنيه.





وأضاف المحافظ أن مصنع سندوب المزمع تطويره يخدم المنطقة المركزية للمحافظة ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.





ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاهتمامه البالغ لدعم وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية في إطار سعى الحكومة وبمتابعة من السيد رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.



وثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة فى المحافظة عملا على إرضاء المواطنين.