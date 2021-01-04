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حوادث

لخلافات عائلية بينهما.. إصابة شقيقين في مشاجرة بدكرنس

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:26 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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همت الحسينى

اصيب شقيقان بجروح بالغة إثر قيامهما بالتعدي على بعضهما باستخدام الاسلحة البيضاء وذلك لنشوب خلافات عائلية بينهما بدكرنس بالدقهلية.

ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفي دكرنس العام بوصول مصابين جراء تعدي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز دكرنس بقيادة المقدم عصام القشلان، رئيس المباحث، الى المستشفي، بسؤال كلا من "أحمد.م.ع.""، 32 عاما، عامل ومصاب بجرح قطعي بالكتف الايسر وجروح باليد والرقبة اتهم  شقيقة "علي"، 34 عاما، ميكانيكي سيارات ومصاب بجرح نافذ بالبطن والصدر من الناحية اليسري بالتعدي علية بالضرب باله حاده "سكين" لوجود خلافات عائلية بينهما.

وبمواجهة الثاني انكر اتهامات شقيقه، واضاف ان الاول أحدث اصابته بنفسه لمروره بحالة نفسية سيئة عقب حدوث مشادة كلامية بينهما.

وتحرر عن ذلك المحضرين رقمي 65،66/2021 جنح مركز شرطة كرنس العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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