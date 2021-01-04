أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تعلن رسميا Galaxy Unpacked 2021.. وكيفية حذف حساب تيك توك نهائيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة وجأت كالآتي...
كشفت تقارير عن اتجاه شركة سونى اليابانية، لإيقاف انتاج عدد من طرازات منصة الألعاب بلاي ستيشن 4 ، والتى تم إطلاقها عام 2013 ، بالإضافة إلى أنها فى طريقها لإنهاء جميع عمليات الإنتاج لهذا الجيل من الأجهزة ، للتفرغ لمنصتها الأحدث بلاي ستيشن 5 ، والتى تم إطلاقها مؤخرا.
اتفاقية المصرية للاتصالات - جوجل تبدد الشكوك حول البدائل الإقليمية.. وتؤكد: ريادة مصر لسوق الكوابل البحرية
جاء إعلان المصرية للاتصالات التي تعد أحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن توقيعها اتفاقية مع شركة جوجل العالمية لتقديم خدمات دولية مؤمنة عالية الحماية عبر الأراضي المصرية لتبدد كل الشكوك التي أثيرت خلال الفترة الماضية عن أوهام البدائل الإقليمية للكوابل البحرية المصرية، وتؤكد الريادة المصرية لهذا المجال، خاصة مع ما تمتلكه المصرية للاتصالات من بنية تحتية متطورة وما توفره من تعددية شبكية تتميز بأقل زمن نقل للبيانات وأعلى مرونة في الشبكات التراسلية وتعدد مسارات الحركة الدولية.
أعلنت شركة ريلمى الصينية عن الموعد الرسمى لإطلاق هاتف الفئة المتوسطة Realme V15 ، حيث كشف رئيس الشركة على الصفحة الرسمية لشركة ريلمى على موقع Weibo الصينى أن الهاتف سيتم طرحه يوم 7 يناير المقبل.
أعلنت شركة سامسونج عن أكبر حدث لها هذا العام على الإطلاق، رسميا، وهو حدث Galaxy Unpacked 2021 ، الذى سيعقد يوم 14 يناير الجاري فى كوريا الجنوبية، حيث سيكون حدثا افتراضيا نظرا لتفشى فيروس كورونا.
يعد تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، من أكثر التطبيقات تحميلا فى العالم، ويشتهر التطبيق بالاستخدام الواسع للمراهقين والشباب له بسبب الميزات الكثيرة الخاصة به منها قصر الفيديو والأغانى التى يقدمها، وكذلك الفلاتر وغيرها.