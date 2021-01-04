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أصل الحكاية

من هما؟.. أول الحاصلين على لقاحي أكسفورد و فايزر في العالم

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:09 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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رشا عوني

 مع نهاية العام الماضي 2020، انتهى الباحثون والعلماء من تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد الذي غزا الأرض منذ أواخر 2019، وظل الباحثون على مدار عام كامل يبذلون قصارى جهدهم في محاولة تطوير لقاح يقضي على الفيروس التاجي ، حتى أعلنت عدة دول انتهائها من تطير لقاح كورونا لإنقاذ العالم .

 

لقاحات كورونا جاءت مختلفة في وقت واحد ، فمنها اللقاح الأشهر أكسفورد ، ولقاح فايزر ، واللقاح الصيني سينوفارم الذي تسلمت مصر جرعة منه ، وتعتبر تلك اللقاحات هي الثلاثة الأشهر والتي يدور حولها الحديث وإمكانية إنقاذ البشرية خاصة في ظل تحور الفيروس وظهور سلالة جديدة منه مؤخرًا .


أول شخص يتلقى لقاح أكسفورد

ومع تزايد خطورة الوضع الحالي في جميع أنحاء العالم وظهور سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا ، بدأت الممكلة المتحدة ،  في تلقيح مواطنيها بلقاح أسترا زينيكا - أكسفورد المضاد لـ فيروس كورونا، اليوم الاثنين.

 

وكان أول شخص تلقى لقاح أكسفورد في بريطانيا هو بريان بينكر ، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 82 سنة ، ومصاب بالفشل الكلوي ، و تلقى اللقاح اليوم في مستشفى تشرشل حيث يخضع لجلسات غسيل كلى ، على بعد بضع مئات أمتار من مكان تطوير اللقاح.

 

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال بينكر مدير الصيانة المتقاعد ، وأول شخص يتلقى لقاح أكسفورد : "أنا سعيد جدًا بالحصول على لقاح فيروس كورونا اليوم وفخور حقًا أنه تم تصنيعه في أكسفورد"، مؤكدا أنه يتطلع بعد التطعيم إلى الاحتفال بعيد زواجه.

 

أول امرأة تتلقى لقاح فايزر

أما لقاح شركة فايزر الشهيرة، فهو أيضًا يدخل ضمن قائمة اللقاحات المنافسة والتي تلقى رواجًا وانتظارًا كبيرًا، حيث اعتمدت منظمة الصحة العالمية لقاح «فايزر ـ بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا، ضمن قائمة اللقاحات الموصى بها للاستخدام في الحالات الطارئة .

ووتعتبر مارجريت كينان التي تبلغ من العمر 90 عامًا ، وهي من أيرلندا الشمالية ، أول شخص بريطاني يحصل على لقاح "فايزر-بيو إن تك"، حيث تلقت أول جرعة من لقاح فايزر في يوم 8 ديسمبر في المستشفى الجامعي في كوفنتري، وذلك بعد أقل من أسبوع من موافقة المملكة المتحدة عليه.

 

ثم حصلت مارجريت على الجرعة الثانية من لقاح فايزر في 30 ديسمبر ، وبحسب بيان صادر عن خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة "NHS"، قالت مارجريت كينان: "إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمنى الحصول عليها، لأنها تعني أنه يمكنني أخيرًا أن أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد بعد أن كنت وحدي معظم العام".

من هما؟.. أول الحاصلين على لقاحي أكسفورد و فايزر في العالم
من هما؟.. أول الحاصلين على لقاحي أكسفورد و فايزر في العالم
من هما؟.. أول الحاصلين على لقاحي أكسفورد و فايزر في العالم
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