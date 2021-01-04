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أخبار البلد

بحضور رئيس الوزراء.. توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:17 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع مُذكرة تفاهم، وبروتوكولي تعاون، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم أهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وإيمانًا بالأهمية النسبية لمحور توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، ودفع عمليات التصدير.

تم توقيع مذكرة التفاهم المُشتركة بين وزارة التجارة والصناعة، وشركة نيسان موتورز إيجيبت، لتنفيذ برنامج بهدف تعزيز صادرات السيارات المصنعة محليًا، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من أماني الوصال، ممثلًا عن صندوق تنمية الصادرات، وشريف الدسوقي، ممثلًا عن شركة نيسان موتورز إيجيبت.

كما تم توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكل من شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك)، تحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.

وقع البروتوكول الأول كل من رأفت عباس، مُمثلًا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وناصر أمين، ممثلًا عن شركة (كارجاس)، وبموجب هذا البروتوكول، يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (كارجاس)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

ووقع البروتوكول الثاني، رأفت عباس، مُمثلًا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعبد الفتاح عرفات، ممثلًا عن شركة (غازتك)، وبموجبه يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (غازتك)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

بحضور رئيس الوزراء.. توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج
بحضور رئيس الوزراء.. توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج
بحضور رئيس الوزراء.. توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج
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