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العائلة المالكة النرويجية تتفقد موقع الانهيار الأرضي الكبير .. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:23 م
النرويج
النرويج
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها زيارة العائلة المالكة النرويجية موقع الانهيار الأرضي الكبير، بعد 5 أيام من وقوع المأساة التي أسفرت عن مقتل 3 على الأقل وتدمير عشرات المنازل في قرية أسك.

وقام الملك هارالد الخامس والملكة سونيا وولي العهد الأمير هاكون بزيارة منطقة الكارثة لتقديم احترامهم للضحايا ولقاء السكان وعمال الإنقاذ.

وعثرت السلطات النرويجية على جثتين في أنقاض خلفها انزلاق أرضي؛ ما يرفع عدد القتلى إلى أربعة إثر الحادثة ، حيث واصلت السلطات ليلا عملياتها بحثا عن ستّة مفقودين.

وقال المسؤول في الشرطة كنوت هامر - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "عثرنا على أربعة جثث في المنطقة التي وقع فيها الانزلاق الأرضي.

من جهته، قال روي ألكفيست أحد المسؤولين في بعثة الإغاثة "لا نزال نأمل بالعثور على ناجين"، بعد أيام على الانزلاق الأرضي في منطقة أسك في شمال شرق العاصمة النروجيّة أوسلو والذي أدى أيضا إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح.

وكانت فرق الإنقاذ عثرت، في وقت سابق، على جثمان آخر، فيما أدرج ثمانية آخرون على قائمة المفقودن إثر انزلاق أرضي وقع قبل أربعة أيام في قرية بالقرب من شمال شرق العاصمة النرويجية /أوسلو/.

وقالت الشرطة المحلية، إنه ربما مازال ممكنًا العثور على ناجين في جيوب هوائية تشكلت داخل المباني المدمرة، مشيرة إلى أنه من الناحية الطبية، يمكن للشخص النجاة لعدة أيام في حال وجود هواء.

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