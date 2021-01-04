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رياضة

هشام نصر: الانتهاء من كل الإنشاءات الجديدة للإستادات المستضيفة لمونديال اليد

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:22 م
هشام نصر رئيس اتحاد
هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد
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عمرو الحلواني
أكد  المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، المقرر انطلاقها 13 من الشهر الجاري بمشاركة 32 دولة، أن مصر ستصبح مثالًا يحتذى به للعالم في كيفية تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية وغيرها في ظل جائحة كورونا بعد ما شهدته استعداد النسخة الحالية للمونديال من إبداعات وأفكار مصرية لمواجهة الوباء.

وأضاف نصر أنه تم الانتهاء من كل الإنشاءات الجديدة للصالات التي تستضيف مباريات البطولة فى توقيت قياسي، كما سيتم تطبيق إجراءات صحية صارمة تقوم على غلق الفنادق التي ستقيم بها البعثات واقتصار التواجد بها على العاملين فى البطولة والبعثات فقط.

وأشار إلى أنه حتى الآن مسموح للجمهور بحضور المباريات بنسبة 30%، مضيفًا أنه تم النجاح في شراء حقوق البث التليفزيوني للبطولة في الشرق الأوسط، حيث سيتم إذاعة المباريات على قناة أون سبورت.
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