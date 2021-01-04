نائبة سوهاج: تأكدنا من توافر الأكسجين بمستشفيات العزل والحميات والصدر وأجهزة التنفس الصناعي

قامت النائبة الدكتورة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج بعمل زيارة للدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم ، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالملف الصحي بالمحافظة، وعرض أهم طلبات المستشفيات العامة بالمحافظة.





وتم التأكيد علي توافر الأكسجين بمستشفيات العزل والحميات والصدر وباقي المستلزمات الضرورية وأجهزة التنفس الصناعي.





كما تم إعلان مستشفي العام بسوهاج، مستشفى عزل ابتداءً من اليوم بقوة استيعابية ٢٠% تزداد تدريجيا، حيث تم استقبال حالات كورونا بها ابتداء من اليوم.





كما تم انتهاء التجهيز بالمبنى الجديد بمستشفي الحميات بسوهاج بسعة ٥٦ سريرا وافتتاحه وجاهزيته لاستقبال حالات كورونا في الأيام المقبلة بعد استكمال الاجهزة و المستلزمات المطلوبة للمبني الجديد.





وطالبوا بأهمية مشاركة المجتمع المدني مع وزارة الصحة لتقديم يد العون والمساعدة لاستكمال تجهيزات المستشفيات الحكومية بالمحافظة والدفع بأجهزة التنفس الصناعي المطلوبة الآن على وجه السرعة لمواجهة جائحة كورونا.



