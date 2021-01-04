مصرع ربة منزل إثر استنشاق بخار الغاز في بني سويف

لقيت ربه منزل مصرعها اليوم الاثنين ببني سويف نتيجه اختناقها بخار حمام منزلها، بقرية منهرو التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مستشفى إهناسيا المركزي.





وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "اسماء ر. ن. ع" 23 سنة، ربة منزل، جثة هامدة، وعليها اثار اختناق.





وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية للرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث اهناسيا، أن المتوفية مقيمة بقرية "منهرو" التابعة لدائرة المركز، وأكد زوجها أنها تأخرت على غير العادة بحمام المنزل، فدخل عليها ليجدها مسجاة بأرضية الحمام.



