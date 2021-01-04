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أصل الحكاية

شاهد .. كيف استغلت شركات السيارات حب عملائها للحد من انتشار كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:53 م
شركة مرسيدس تحث علي
شركة مرسيدس تحث علي التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا
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اشرف عطية
إيمانا من شركات السيارات بدورها الفعال تجاه الأزمات و الكوارث العالمية قامت بعمل حملات و فيديوهات توعوية من أجل الحفاظ على البشرية وشاركت العديد من شركات السيارات حول العالم في الحملات الدعائية للوقاية من جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″.

شركات السيارات تعلم جيدا انه يتابعها الكثير من الناس حول العالم، فقامت باستغلال حبهم وشغفهم للسيارات أفضل استغلال وذلك بدعم تطبيق التباعد الاجتماعي أحد أهم الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا.

قامت شركات السيارات بتغيير شعاراتها بطريقة تدعم التباعد الاجتماعي و جعله فكرة وأسلوبا يترسخ في ذهن الجميع ورفع شعار التباعد الاجتماعي أولا .

هيونداي

كما نعلم جميعا ان شعار hundai عبارة عن شخصين يقوم كل منهما بمصافحة الاخر ولكن أحدثت هيونداي تغييرا جذريا على شعارها لتستبدله بشخصين يقومان بالمصافحة الصحية عن طريق المرفقين بدلا من الكفيين في رسالة منها بعدم المصافحة اليدوية.

مرسيدس

قام العملاق الالماني mercedes بترك مسافة كافية بين شعار النجمة و الاطار المحيط بها عبر نشر صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقلصت من حجم النجمة تاركة الاطار بحجمه الطبيعي لتصل رسالة معنوية بضرورة التباعد.

أودي

قامت شركة audi الألمانية بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام يوضح انفصال حلقات شعار أودي الاربعة عن بعضها البعض في رسالة صريحة منها لضرورة التباعد الاجتماعي .

فولكس واجن

نشرت شركة volkswagen فيديو على قناتها الرسمية لموقع نشر الفيديوهات يوتيوب يحمل نفس مضمون الفكرة  ليبرز التباعد الذي حدث للشعار فأصبح هناك مسافة مضاعفة بين حرف v و الذي يرمز لكلمة volkes و حرف w الذي يركز الى حرف wagen .

شاهد .. كيف استغلت شركات السيارات حب عملائها للحد من انتشار كورونا
شاهد .. كيف استغلت شركات السيارات حب عملائها للحد من انتشار كورونا
شاهد .. كيف استغلت شركات السيارات حب عملائها للحد من انتشار كورونا
شاهد .. كيف استغلت شركات السيارات حب عملائها للحد من انتشار كورونا
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