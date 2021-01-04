شاهد... أهالي مدينة هندية يسحلون فنانا كوميديا بعد السخرية من ديانتهم

تعرض ممثل كوميدي هندي للضرب على يد حشد من المواطنين بسبب إدلائه بـ "تعليقات غير لائقة" عن الآلهة الهندوسية خلال برنامجه الكوميدي.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اعتقل منور فاروقي (28 عاما) مع خمسة من الممثلين الساخرين في مدينة إندور يوم الجمعة بعد اندلاع أعمال عنف عندما قيل إنه سخر من الآلهة وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.





وألقت الشرطة القبض على فاروكي وفناني الأداء الآخرين بعد تقديم شكاوى من قبل نجل عمدة حزب بهاراتيا جاناتا المحلي ماليني لاكسمان سينغ غور الذي كان يحضر الحدث.





وتظهر اللقطات المشاجرات التي اندلعت بين الأهالي والممثل الكوميدي قبل احتجازه هو وزملائه إدوين أنتوني وبراخار فياس وبريام فياس ونالين ياداف.





وقال نجل العمدة ، إكلافيا سينج غور ، لصحيفة الهند اليوم إن الفنان الكوميدي سخر من الآلهة الهندوسية بقول تعليقات غير لائقة، كما تم ذكر حادثة جودهرا ووزير الداخلية الاتحادي أميت شاه بشكل غير لائق.