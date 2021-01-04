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أخبار العالم

تعديل وزاري في اليونان .. ورئيس الحكومة يحتفظ بكبار المسئولين

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:56 م
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني
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على صالح
قام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بتعديل وزاري يوم الاثنين، لكنه سمح لوزرائه الرئيسيين بالاحتفاظ بوظائفهم، بينما تستعد الدولة لمواجهة "تحديات جديدة".

وشهدت هذه التغييرات، وهى الأولى من نوعها منذ وصول ديمقراطية ميتسوتاكيس الجديدة إلى السلطة في يوليو 2019، كريستوس تارانتيليس ليصبح المتحدث باسم الحكومة الجديد.

وقال تارانتيليس في أول إعلان له عن التشكيلة الوزارية: "تتطلب التحديات والاحتياجات الجديدة من الحكومة إعادة ترتيب إمكاناتها من خلال جعل الناس يتولون أدوارًا جديدة أو مختلفة".

احتفظ وزراء الخارجية والدفاع والمالية والتنمية الاقتصادية والعدل والسياحة بمناصبهم.

وعُيّن وزير الطاقة السابق، كوستيس هادزيداكيس، مسؤولًا عن العمل، وسيخلفه نائب وزير التنمية الريفية السابق كوستاس سكريكاس.

وسيترأس وزير الزراعة السابق ماكيس فوريديس وزارة الداخلية ، بينما سيتولى سبيليوس ليفانوس مهام منصبه.

وتم تعيين انجيلوس سيرجيوس، الأستاذ المساعد المعروف في جامعة بانتيون، نائبا لوزير التعليم والشؤون الدينية.
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