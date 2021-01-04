تعديل وزاري في اليونان .. ورئيس الحكومة يحتفظ بكبار المسئولين

قام رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بتعديل وزاري يوم الاثنين، لكنه سمح لوزرائه الرئيسيين بالاحتفاظ بوظائفهم، بينما تستعد الدولة لمواجهة "تحديات جديدة".





وشهدت هذه التغييرات، وهى الأولى من نوعها منذ وصول ديمقراطية ميتسوتاكيس الجديدة إلى السلطة في يوليو 2019، كريستوس تارانتيليس ليصبح المتحدث باسم الحكومة الجديد.





وقال تارانتيليس في أول إعلان له عن التشكيلة الوزارية: "تتطلب التحديات والاحتياجات الجديدة من الحكومة إعادة ترتيب إمكاناتها من خلال جعل الناس يتولون أدوارًا جديدة أو مختلفة".





احتفظ وزراء الخارجية والدفاع والمالية والتنمية الاقتصادية والعدل والسياحة بمناصبهم.



