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رياضة

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على رأس حضور بطولة العالم لليد فى مصر

الإثنين 04/يناير/2021 - 06:04 م
بطولة العالم لليد
بطولة العالم لليد فى مصر 2021
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عمرو الحلوانى

أعلن خالد فتحي، نائب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، عن توجيه الدعوة لتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لحضور البطولة المقامة بين 13 و31 يناير الجاري على أرض مصر.

 

وقال فتحي: "باخ أكد حضوره نهائي البطولة، حيث قرر القدوم إلى مصر، لمتابعة الإجراءات الطبية والاحترازية التي ستتم بها البطولة ونظام الفقاعة الذي سيطبق".

 

وعن قرار حضور الجماهير للبطولة بنسبة 30%، أوضح: "وزارة الصحة هي المسئولة عن هذا القرار وليست اللجنة المنظمة، الجميع يعلم أننا في ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا".

 

ونوه: "لذلك الأمر متعلق بقرار وزارة الصحة والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لأن أولويتهم بالتأكيد صحة وسلامة الجميع وخروج البطولة بسلام".

 

ووجه فتحي، رسالة للجمهور: "كنا نتمنى بالتأكيد حضور الجماهير بنسبة 100%، لكن ظروف فيروس كورونا حالت دون ذلك، نتمنى أن تكون الجماهير دافعًا لمنتخب مصر وتدعمه حتى لو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لرفع معنويات لاعبينا في البطولة".

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