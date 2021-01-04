ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مميزات وعيوب هاتف OnePlus 9 Lite قبل إطلاقه

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:01 م
مميزات وعيوب هاتف
مميزات وعيوب هاتف OnePlus 9 Lite
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات أن هاتف OnePlus 9 Lite سيصدر ضمن مجموعة هواتف OnePlus 9 الرائدة، لكن الهاتف سيكون الأرخص ضمن المجموعة كما أنه سيختلف عن هواتف المجموعة وهى OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro فى عدد من المواصفات، وسيشبه فى مواصفاته أكثر هاتف 8T OnePlus .  

وبحسب موقع Android Central فإن هاتف OnePlus 9 Lite سيأتى بشاشة قياس 6.65 بوصة من نوع Fluid AMOLED ، بدقة 3120×1440 بيكسل ، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز ، مع ميزة +HDR10 ، ومستشعر للبصمة. 


وستكون كاميرات هاتف OnePlus 9 Lite عبارة عن 3 كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجابيكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة دقة 16 ميجا بيكسل، و ستأتى الكاميرا الثالثة بمتشع للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى 32 ميجا بيكسل. 

وسيعمل هاتف OnePlus 9 Lite بمعالج من نوع Snapdragon 865 بثمانية أنوية، من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام تشغيل أندرويد 10 ، ونسختى للمساحة الداخلية من 128 و 256 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام. 

وسيحتوى هاتف OnePlus 9 Lite على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C ، وسيبلغ سعره حوالى   480 دولار أمريكيى أى ما يعادل 7554 جنيه مصرى. 

وتتخلص مميزات هاتف  OnePlus 9 Lite فى : 

- شاشة كبيرة وعالية الجودة من نوع Fluid AMOLED 
- كاميرات خلفية بدقة عالية مع كاميرا سيلفى فائقة الدقة ، وفيديو بدقة 4K وميزة التقريب البصري.
- بطارية كبيرة مع تقنية الشحن السريع  
- السعر المناسب وهو سيكون سعر أقل من هواتف OnePlus 9 التى من المحتمل بدرجة كبيرة أن تتخطى حاجز 10 آلاف جنيه مصرى. 

عيوب هاتف OnePlus 9 Lite 
- المعالج Snapdragon 865 حيث ستحتوى هواتف OnePlus 9 على معالجات 888 Snapdragon الأقوى على الإطلاق، والتى تقدم أداء أفضل للهواتف. 
- لا يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم، وإنما USB Type-C للشحن 
- لا يدعم الهاتف  إضافة كارت ذاكرة خارجية 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على رأسها iPhone 11 .. تعرف على أكثر 5 هواتف مبيعا فى 2020.. فيديو

على رأسها Galaxy Note 20 Ultra.. هواتف سامسونج الأكثر مبيعا في 2020

vivo تطلق V20 Pro 5G رسميًا فى 2 ديسمبر المقبل بالهند.. تفاصيل.. صور

قبل طرحه رسميًا.. تعرف على سعر و مواصفات vivo V20 Pro..صور

روج لها محمد صلاح .. أفضل هواتف أوبو وأسعارها فى 2020

هواتف 2021 .. المنافسة تحتدم بين Galaxy S21 Ultra و OnePlus 9 Pro

ترشيحاتنا

أخدت حظي فالدينا مرض| محمد قمصان محارب السرطان: استودعكم الله.. ودعم واسع من السوشيال ميديا

الرئيس يكلف بتنفيذ «سكن كل المصريين».. ومدبولي يسعى لتوفير التمويل المطلوب

أبرزها القيء.. أستاذ طب أطفال تكشف أبرز علامات الإصابة بكورونا لدى الأطفال

الإمارات تنفي المزاعم الإسرائيلية حول إحباطها هجوما إرهابيا فى دبى .. ماذا يحدث؟

قد يكون طبيعيا.. أستاذ فيروسات يكشف عن عرض غريب لفيروس كورونا

مدرب سونيديب لـ صدى البلد: كنت أصلي متمنيًا فوز الزمالك بدوري الأبطال.. وأتمنى تحقيق نتيجة تاريخية غدًا.. وأعشق هذا اللاعب في الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها الـ 59 .. إطلالات ليلى علوى تخفى سنها الحقيقى

دا هاني .. قصة مشهد وضع أروى جودة في ورطة بعد 4 سنوات

بعد تعليقها المثير للجدل عن الحجاب.. أجرأ إطلالات رانيا يوسف.. شاهد