مميزات وعيوب هاتف OnePlus 9 Lite قبل إطلاقه

كشفت تسريبات أن هاتف OnePlus 9 Lite سيصدر ضمن مجموعة هواتف OnePlus 9 الرائدة، لكن الهاتف سيكون الأرخص ضمن المجموعة كما أنه سيختلف عن هواتف المجموعة وهى OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro فى عدد من المواصفات، وسيشبه فى مواصفاته أكثر هاتف 8T OnePlus .





وبحسب موقع Android Central فإن هاتف OnePlus 9 Lite سيأتى بشاشة قياس 6.65 بوصة من نوع Fluid AMOLED ، بدقة 3120×1440 بيكسل ، ومعدل تحديث للشاشة 120 هرتز ، مع ميزة +HDR10 ، ومستشعر للبصمة.









وستكون كاميرات هاتف OnePlus 9 Lite عبارة عن 3 كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجابيكسل، مع كاميرا بزاوية واسعة دقة 16 ميجا بيكسل، و ستأتى الكاميرا الثالثة بمتشع للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى 32 ميجا بيكسل.





وسيعمل هاتف OnePlus 9 Lite بمعالج من نوع Snapdragon 865 بثمانية أنوية، من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام تشغيل أندرويد 10 ، ونسختى للمساحة الداخلية من 128 و 256 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام.





وسيحتوى هاتف OnePlus 9 Lite على بطارية سعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C ، وسيبلغ سعره حوالى 480 دولار أمريكيى أى ما يعادل 7554 جنيه مصرى.





وتتخلص مميزات هاتف OnePlus 9 Lite فى :





- شاشة كبيرة وعالية الجودة من نوع Fluid AMOLED

- كاميرات خلفية بدقة عالية مع كاميرا سيلفى فائقة الدقة ، وفيديو بدقة 4K وميزة التقريب البصري.

- بطارية كبيرة مع تقنية الشحن السريع

- السعر المناسب وهو سيكون سعر أقل من هواتف OnePlus 9 التى من المحتمل بدرجة كبيرة أن تتخطى حاجز 10 آلاف جنيه مصرى.





عيوب هاتف OnePlus 9 Lite

- المعالج Snapdragon 865 حيث ستحتوى هواتف OnePlus 9 على معالجات 888 Snapdragon الأقوى على الإطلاق، والتى تقدم أداء أفضل للهواتف.

- لا يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم، وإنما USB Type-C للشحن