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محافظات

النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية ندوة بزراعة الفيوم

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:22 م
ندوة بزراعة الفيوم
ندوة بزراعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمديرية الزراعة بالفيوم،  برعاية الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ندوة عن النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية بالتعاون مع فرع الهيئة القوميه لسلامة الغذاء بالفيوم، وبحضور الدكتور خالد سليم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم والمهندس حمدى أمين ومصدرين النباتات الطبية والعطرية .

وتناولت الندوة أهم مشاكل زراعة النباتات الطبية والعطريه بالمحافظة والتعريف بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وشرح مفصل عن كيفية تسجيل مناشر ومصانع النباتات الطبية والعطريه بالهيئة لضمان الوصول إلى منتج آمن ينافس في الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تنفيذا لمبادرة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الاهتمام بالصناعات التي تقام علي النباتات الطبية والعطرية .


من جانب آخر :عقد كل من الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم اجتماعًا مشتركًا لمتابعة  تنفيذ القرار الوزاري المشترك الصادر في شهر أبريل الماضي، الذي يُلزم المزارعين بضرورة التحول من نظم الري بالغمر إلى منظومة الري الحديثة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي، مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية، في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة.

وأيضا فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع هى ضمان وصول المياه للنهايات فى أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة.

وتم حصر الأراضي المُستصلحة المندرجة تحت برنامج الري الحديث، ووضع خطة العمل والبرنامج الزمني لتنفيذ شبكات الري الحديث، ودراسة مصادر ري للأراضي الجديدة، وتقييم تجارب تطبيق الري الحديث الجديدة التي قام بها المزارعون، ومتابعة البرامج التنفيذية للتحول إلى الري الحديث.
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية ندوة بزراعة الفيوم
النهوض بسلامة وأمان النباتات الطبية والعطرية ندوة بزراعة الفيوم
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