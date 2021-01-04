برلماني: الدولة تجاوزت الآثار السلبية لجائحة كورونا

قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة استطاعت أن تتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا على عكس الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنها استطاعت أن تحقق معدلا غير مسبوق لمؤشر البطالة رغم التحديات الاقتصادية.





وأضاف "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وزارة القوى العاملة خلال عام 2020 تمكنت من توظيف أكثر من 100 فرصة عمل للشباب، علاوًة على توفيرها لعقود عمل بالخارج، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى السياسات الاقتصادية التحفيزية التي تم تطبيقها من قبل الدولة على الفور للحفاظ على المنشآت والقوى العاملة خلال جائحة كورونا.





وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن السنوات السابقة شهدت الدولة انتقال العديد من شباب القرى والمحافظات الريفية إلى المدن لإيجاد فرص عمل، منوهًا إلى أن الدولة تعاملت مع هذه المشكلة بصورة ايجابية وناضجة حيث تمكنت من توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات المختلفة.





وتابع "الدولة قامت بتفعيل مشروع تطوير المدن والقرى لوقف الهجرة الداخلية بين المحافظات، بالإضافة إلى توفيرها للقروض مالية تمكن الشباب من افتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة بهدف القضاء على البطالة".





الجدير بالذكر أن وزارة القوي العاملة، حققت عددًا من الإنجازات على مدار عام 2020 ، شملت تشغيل 221 ألفًا و808 راغبين فى العمل بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير 102 ألف و390 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص.





وتم عقد ملتقى لتوظيف شباب محافظتى القاهرة وبورسعيد ساهمت في توفير 5 آلاف و789 فرصة عمل ، وتم اعتماد 17 ألفا و 844 تأشيرة وعقد عمل بالخارج، وتسوية 1586 شكوي ، فضلا عن مساهمة مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج في تحصيل ما قيمته 208 ملايين و 543 ألفًا و 721 جنيها مصريا مستحقات العاملين المصريين بالخارج.