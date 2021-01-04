عقب استجابة الدولة لعلاجه.. وفاة مريض داء الفيل في المنوفية

بعد أن استجابت الدولة لعلاجه ونقلته الى المستشفى لبدء العلاج، توفي حمادة شعيب سائق النقل الثقيل مريض داء الفيل عقب هبوط حاد في الدوره الدموية.





ودخل شعيب المستشفى عقب استجابة وزارة الصحة له للعلاج ولكنه توفي متأثرا بتسمم في الدم.





وشيع المئات من أهالي قرية ميت شهالة بمركز الشهداء جثمان شعيب الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة.





حمادة شعيب أحد أبناء قرية ميت شهالة بمركز الشهداء في المنوفية، زاد وزنه حتى وصل إلى 290 كيلو وهو رب أسرة مكونة من 3 بنات وولد ووالدتهم.





معاناة استمرت على مدار 20 عاما وصل فيها وزنه الى 290 كيلو وسط عدم قدرته علي الحركة، حيث بدأت المعاناة في عام 2000 عندما كان يعمل سائقا للنقل الثقيل وتسبب عمله لساعات طويله الي احتباس المياه داخل جسده مما أدى إلي زياده وزنه.





حمادة شعيب صاحب الــ 50 عاما والذي كان يطوف جميع محافظات مصر بعد أن كان سائقا درجة اولى لم تتوقف معاناته عند زيادة وزنه بل أصيب بالعمي وفقد عينه اليمني بسبب حمي ويحتاج إلي تدخل جراحي.





الأب صاحب الوزن الثقيل خرجت أسرته للعمل في جمع القمامة حيث قام بشراء تروسيكل لنجله من معاش السائقين الذي يبلغ 900 جنيه وتقلص الى 300 جنيه بسبب قسط التروسيكل.





ناشد شعيب الدولة والرئيس السيسي التدخل لإجراء عملية جراحية حيث كان يعاني من خلل هرموني في الجسد يتسبب في زياده وزنه.





لم تمر ساعات حتي مدت الدولة يد العون لابن مركز لشهداء وتدخلت الدولة ووزارة الصحة وارسلت سيارة اسعاف لنقل صاحب الوزن الثقيل الى مستشفي الشهداء لإجراء التحاليل وعمل الإجراءات الجراحية اللازمة له.