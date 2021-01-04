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أخبار العالم

الكويت: نتطلع بعين الثقة والتفاؤل لأعمال القمة الخليجية الـ 41

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:21 م
الخليجية ال41
الخليجية ال41
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ا ش ا
قال مجلس الوزراء الكويتي، إنه يتطلع بعين الثقة والتفاؤل إلى أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقدها في محافظة العلا بالسعودية يوم غدٍ الثلاثاء.

وأعرب (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي صادر عنه، عقب اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد اليوم الاثنين بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- عن أمله في أن يوفق الله تعالى القادة في كل ما من شأنه تكريس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وتضامنها، ‏ودفع مسيرة المجلس المباركة، والحفاظ على كيانه، خاصة في ظل التحديات الخطرة والظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة والعالم، وتحقيق الآمال والطموحات المنشودة ويلبي تطلعات شعوبها.

كما أحيط مجلس الوزراء الكويتي علمًا بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي سيغادر صباح غد إلى السعودية.
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