ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تصدر قرارا بشأن نسبة الجمعيات الخيرية من التبرعات

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:25 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
كلف مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الخاصة لتنفيذ توصية لجنة الشئون القانونية، بشأن الضوابط والشروط وإجراءات تنظيم الترخيص لبعض الجمعيات الخيرية والمبرات والمعنية بجمع الأموال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن قرار الحكومة يشمل تحقيق التزام هذه الأنشطة بالأطر القانونية وضمان عدم استغلالها في عمليات غسيل الأموال والإرهاب وأي شبهات تطالها، بحيث تتضمن الاستمرار في العمل بآلية جمع الدية والتعويضات كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المنظمة للعمل الخيري، مع استبعاد المبرات واقتصار قبولها من الجمعيات الخيرية، على ألا يتم جمع المبالغ النقدية أو التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الكي نت والرابط الالكتروني.

وأوصت لجنة الشئون القانونية بمنع أخذ الجمعيات الخيرية نسبة من أموال التبرعات، كما شملت التوصيات إجراءات تكفل عدم تكرار السلبيات والمحاذير التي برزت في الممارسات السابقة من تجمهر وتجمعات وخطابات وغير ذلك من محاذير.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسرت خوفها على الأسفلت.. هند والميني فان حكاية أمل ولدت من رحم المعاناة.. فيديو

نشرة الصحة والمرأة: نصائح الناظر وجمال شعبان لمواجهة كورونا.. إطلالات شمس الكويتية بعد تصدرها التريند

ظاهرة هذا الشتاء.. 50 % من مصابي كورونا يعانون من أمراض القلب