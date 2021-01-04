ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كوكاكولا يبدأ الاستعداد لـ سرس الليان بدون راحة

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:24 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
رفض تامر مصطفى المدير الفنى لكوكاكولا منح لاعبيه راحة عقب مباراة الامس، امام الزرقا التى فاز بها الفريق بهدف لجابر سالم وخاض الفريق تدريباته عصر اليوم على ملعب حرس الحدود بالكيلو 4 ونص استعدادا لمباراة سرس الليان فى الجولة الثامنة للمجموعة الثانية والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة.

وركز مصطفى فى تدريبات اليوم على النواحى الفنية والبدنية خاصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الأمس اضافة الى تدريبات خاصة لحراس المرمى تحت قيادة صبحى درويش مدرب الحراس.

فيما أكد المهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى ان الفوز الذى تحقق على الزرقا امس جاء فى وقته وسيعطى دفعة قوية للاعبين والجهاز الفنى فى المباريات المقبلة.

وطالب رئيس النادى من اللاعبين بضرورة التحلى بالروح العالية التى ظهرت فى مباراة الزرقا وان مجلس الادارة لن يبخل على الفريق من اجل المنافسة وبقوة على بطاقة الصعود للدورى الممتاز.

على الجانب الآخر أشاد تامر مصطفى المدير الفنى بالروح العالية للاعبين خلال المباراة بالإضافة الى تنفيذهم كافة النواحى التيكتيكية والتعليمات التى حصلوا عليها قبل المباراة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كوكاكولا يتعادل مع البلاستيك 2-2 وديا

المدير الفنى لكوكاكولا: الفوز على المريخ معنوى.. ونطمح فى المنافسة بقوة

كوكاكولا يغادر القاهرة لمواجهة السويس بالجولة الثالثة غدا

تعادلات بالجملة في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

طنطا يعلن إصابة محمد الشاذلي بقطع في الرباط الصليبي

إصابة تامر مصطفى مدرب القناة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

"ده هاني".. مشهد ساخر لـ إياد نصار وأروى جودة يعيد هذا المساء إلى صدارة التريند.. تفاصيل

شوبير: أوضة اللبس في نادى بيراميدز مليئة بالأزمات والمشاكل

إثيوبيا تعلن إلغاء اجتماع مفاوضات سد النهضة بسبب عدم مشاركة السودان

رد مفاجئ من الإفتاء على حكم تصفيف الرجل لشعر المرأة

6000 مقهى.. التنمية المحلية: غلق 16 ألف محل و15 ألف سنتر تعليمي في حملات كورونا ..فيديو

وفاة إلياس الرحباني .. أشهر من لحن لـ فيروز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسرت خوفها على الأسفلت.. هند والميني فان حكاية أمل ولدت من رحم المعاناة.. فيديو

نشرة الصحة والمرأة: نصائح الناظر وجمال شعبان لمواجهة كورونا.. إطلالات شمس الكويتية بعد تصدرها التريند

ظاهرة هذا الشتاء.. 50 % من مصابي كورونا يعانون من أمراض القلب