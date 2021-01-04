كوكاكولا يبدأ الاستعداد لـ سرس الليان بدون راحة

رفض تامر مصطفى المدير الفنى لكوكاكولا منح لاعبيه راحة عقب مباراة الامس، امام الزرقا التى فاز بها الفريق بهدف لجابر سالم وخاض الفريق تدريباته عصر اليوم على ملعب حرس الحدود بالكيلو 4 ونص استعدادا لمباراة سرس الليان فى الجولة الثامنة للمجموعة الثانية والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة.





وركز مصطفى فى تدريبات اليوم على النواحى الفنية والبدنية خاصة للاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الأمس اضافة الى تدريبات خاصة لحراس المرمى تحت قيادة صبحى درويش مدرب الحراس.





فيما أكد المهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى ان الفوز الذى تحقق على الزرقا امس جاء فى وقته وسيعطى دفعة قوية للاعبين والجهاز الفنى فى المباريات المقبلة.





وطالب رئيس النادى من اللاعبين بضرورة التحلى بالروح العالية التى ظهرت فى مباراة الزرقا وان مجلس الادارة لن يبخل على الفريق من اجل المنافسة وبقوة على بطاقة الصعود للدورى الممتاز.



