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اقتصاد

رئيس شعبة السيارات: الغاز يزيد العمر الافتراضي للسيارة .. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:36 م
احلال المركبات للعمل
احلال المركبات للعمل بالغاز
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قسم الاقتصاد
قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، نقلة حضارية تحافظ على البيئة.

وتابع بلبع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود يحافظ على البيئة، والعمر الافتراضي للسيارات».

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وأضاف رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية «انخفاض سعر الغاز سيؤثر بالإيجاب على تقليل تكلفة نقل البضائع، فضلا عن عدم استغلال السائقين لعميلة ارتفاع أسعار الوقود لزيادة قيمة التعريفة».


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