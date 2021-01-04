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غرفة التطوير العقاري تناشد المواطنين بسرعة الاستثمار قبل ارتفاع الأسعار

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:34 م
التطوير العقاري
التطوير العقاري
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عبد الخالق صلاح
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنه دائما ما يشهد قطاع العقارات حالة من عدم الثبات في العالم، لافتا إلى أن سياسات الحكومة في العقارات خلال الفترة الماضية أسهمت في تطور القطاع.

وأوضح شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أن القطاع العقاري ارتفع في المتوسط بنسبة 50% خلال العشر السنوات الماضية، مضيفا أن الثورتين أثرتا بشكل كبير في القطاع.

ونصح المواطنين الذين يستهدفون الاستثمار في القطاع العقاري، بسرعة الاستثمار قبل ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التريث لفترة ثلاث سنوات قبل نيل الأرباح.

ونوه شكري، إلى أنه يجب على المشتري اختيار الشركة الجادة قبل إتمام عملية الشراء، مردفا أن الأقساط لفترات طويلة والتي توفرها الشركات حاليا لن تستمر كثيرا.

وأكد أن أسعار القطاع العقاري لن تنخفض الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه في النصف الثاني من 2020 حققت شركات العقارات مكاسب كبيرة.
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