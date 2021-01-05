ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 841 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:01 ص
عقارات دبي
عقارات دبي
Advertisements
قسم الاقتصاد
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 841 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 377 مبايعة بقيمة 718.06 مليون درهم منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 152.35 مليون درهم و337 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 565.72 مليون درهم .

اقرأ أيضا:

وجاءت أهم مبايعات الأراضي وفقا لتقرير اصدرته وكالة " وام" الإماراتية؛  بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الجداف وأخيرًا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى .

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 100.35 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 22.34 مليون درهم و46 رهن فلل وشقق بقيمة 78.01 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 9 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 23.5 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البراحة بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة المرر بقيمة 8 ملايين درهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. 530 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

اقتصاد الإمارات.. 500 مليون درهم تصرفات العقارات اليوم في دبي

اقتصاد الإمارات.. 612 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

اقتصاد الإمارات.. 708 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

اقتصاد الإمارات.. 616 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

اقتصاد الإمارات| 2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

ترشيحاتنا

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام ساوثهامبتون

فضل قيام الليل وأفضل وقت لأداء الصلاة فيه

أخبار الفن.. حقيقة إصابة رانيا يوسف بـ كورونا.. أول ظهور لـ محمد رمضان

خبير أمن معلومات: البيتكوين لا رقابة عليها ولا بنك مركزي لها.. فيديو

في ذكرى ميلاد حاتم ذوالفقار .. تعرف على عدد زيجاته

عبد الواحد السيد يعلن خوض انتخابات نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات ساحرة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

كتف وكتف.. سوسن بدر تخطف الأنظار بفستان جريء