اقتصاد الإمارات| 841 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 841 مليون درهم.وشهدت الدائرة تسجيل 377 مبايعة بقيمة 718.06 مليون درهم منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 152.35 مليون درهم و337 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 565.72 مليون درهم .وجاءت أهم مبايعات الأراضي وفقا لتقرير اصدرته وكالة " وام" الإماراتية؛ بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم .وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الجداف وأخيرًا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى .وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.وسجلت الرهون قيمة قدرها 100.35 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 22.34 مليون درهم و46 رهن فلل وشقق بقيمة 78.01 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 9 ملايين درهم.أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 23.5 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البراحة بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة المرر بقيمة 8 ملايين درهم.