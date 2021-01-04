تيسيرات للمشاركين.. نيفين جامع: توجيهات رئاسية بزيادة المكون المحلي في سيارات الغاز الطبيعي

علقت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على برنامج تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، قائلةً إنه تم عرض نماذج لسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم توفير تيسيرات للمشاركين في المبادرة.





وأضافت نيفين جامع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن القطاع الخاص شريك أساسي لنا وهم أصحاب الشركات والمصانع المنتجة للسيارات بشكل محلي.

وتابعت نيفين جامع "الرئيس السيسي وجه بزيادة نسبة المكون المحلي في إنتاج السيارات العاملة بالغاز الطبيعي".





وأكملت نيفين جامع "هناك إقبال كثيف من المواطنين على معرض إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومتاح في المعرض كل الشروط والمستندات اللازمة لمن يرغب في إحلال السيارة الخاصة به سواء كانت أجرة أو ملاكي".





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في اطار المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقده للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الانتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، إضافة إلي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.