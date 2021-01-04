إحالة مديري 4 مدارس للتحقيق بالإسماعيلية.. أغلقوا مدارسهم قبل موعد الانصراف

قرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، تشكيل لجنة برئاسة أحمد أبو الدهب، وكيل المديرية، ضمت إسماعيل محسن، مدير عام التعليم العام، ومديري المراحل وموجهي عموم المواد، حيث قامت اللجنة بزيارة 11 مدرسة بإدارتي التل الكبير القصاصين التعليميتين.





وخلال تفقد اللجنة الإدارتين، وجد 4 من المدارس قد انصرفت قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وأغلقت أبوابها وتقرر استبعاد عدد من مديري المدارس وإحالتهم للتحقيق من قبل الإدارة، وهم مدير مدرسة عمر شاهين الابتدائية، ومدير البعالوه الثانوية المشتركة، ومدير مدرسة أحمد عرابى الابتدائية، ومدير الشهيد على رضوان بنات.





في حين تم توجيه الشكر لـ 7 مدارس أخرى انضبط بهم العمل وهي مدارس ابو مشعل تعليم أساسي إدارة القصاصين التعليمية وكلا من القرين الجديدة تعليم اساسي وعبد المنعم رياض الابتدائية وابوعيادة تعليم اساسي ومحمد عبد الدايم شاهين الابتدائية والشهيد عمر الجناينى الاعدادية والثانوية التجارية نظام الـ ٣ سنوات.



