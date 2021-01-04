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توك شو

كيف تمكنت الصين من السيطرة على كورونا؟.. أستاذ فيروسات يوضح

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور فايد عطية أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة بكلية الطب جامعة شانتو بالصين، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين حتي لا يتفشى  فيروس كورونا هي نفسها التي تم اتخاذها عند حدوث الموجة الأولي.

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:"شهدت على التجربة الصينية في وباء كورونا، معقبًا: "ياريت العالم كله يحذو حذو التجربة الصينية كل ما قربنا منها كلما نجحنا في السيطرة على الوباء".

ولفت إلي أن التجربة الصينية تضمنت السرعة في اتخاذ القرار، معقبًا: "بمجرد ظهور الوباء في نهاية ديسمبر 2019 الصين حجمت الموضوع في المناطق شديدة الإصابة مثل مدينة ووهان وغيرها من المدن في جنوب شرق الصين حيث عزلتهم وأغلقت تمامًا هذه المدن على الداخل والخارج".

وأكمل: "عملية الكشف المستمر المكثف، تشديد الرقابة على الطرق والمطارات والمطاعم والمولات، ارتداء الكمامة بشكل إجباري، ومنع التجمعات والإزدحام بشكل إجباري وقانوني.. الصين كانت في ملحمة لم أر مثلها وأجهزة الدولة كلها شغالة وحالة طواريء قصوى حتى إبريل 2020 كانت الصين قد سيطرت على الفيروس".
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